Yassine Benzia farkı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    farkı

    Yassine Benzia farkı
    Yassine Benzia, 'de henüz 2 maç oynadı ama kalitesini ortaya koydu. Cezayirli yıldız, iki maçta verdiği kilit paslarla dikkat çekti. 3 kilit pas ortalaması ile oynayan Benzia, maç başına 3.8 kilit pas ortalamasına sahip Quaresma'nın ardından Süper Lig'de bu alanda ikinci sırada. Benzia'nın 3 kilit pasından birini Eljif Elmas golle sonuçlandırmıştı.
    1. 28.9.2018
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