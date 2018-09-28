Volkan Demirel: "Her an her şey olabilir" – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    : "Her an her şey olabilir"

    Volkan Demirel: "Her an her şey olabilir"
    , "'nin pes edeceğini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacak. Hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi. Toparlanmaya başladıklarını, yakalayacakları galibiyet serisiyle lige ağırlıklarını koyacaklarını belirten kaptan, "Geçen hafta 4 büyük takım da kazanamadı. Bu da ligde her maçın sürprize açık olduğunu gösterir" diye konuştu.
    1. 28.9.2018
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