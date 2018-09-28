Teşekkürler Topaloğlu – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Teşekkürler Topaloğlu

    Teşekkürler Topaloğlu
    Sarı-lacivertli kulüp, FB TV Genel Müdürü ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Açıklamada, "Sayın İhsan Topaloğlu ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Özverili çalışmaları ve emekleri için kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" denildi.
    1. 28.9.2018
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