Dersimiz hücum!
Hücumda oyunun sadece yüzde 24.7’sini geçirdikleri belirleyen Cocu, ‘ön alanda oynama’ alışkanlığını geliştirmek için ekstra mesai harcıyor.
ORTALAMA 21 DAKİKA ÖNDE
Cocu, rakamları önüne koyup kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yaparken, '3. bölge' çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Takıma ön alanda oynama alışkanlığı kazandırmaya kararlı olan Cocu, antremanlarda sürekli olarak hücum varyasyonları denetiyor. Beklere 'daha çok hücuma katkı' talimatı veren, Jailson'dan çift yönlü oynamasını isteyen Phillip Cocu; Benzia, Ayew ve Slimani'nin etkinliğini yukarı çekmeleri gerektiğini savunuyor. Fenerbahçe, bu sezon 6 maçta ortalama 21 dakika galip oynandı.
HÜCUM DENEMELERİ YAPTIRDI
Kanarya, Çaykur Rize maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Pas organizasyonları ile başlayıp defans ve hücum organizasyonları ile süren çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçlarla son buldu.
RAKİP SAKIN ALDATMASIN
Phillip Cocu, Çaykur Rizespor'un puan cetvelindeki yerinin (17'nci) kendilerini yanıltmaması gerektiğini, her yönüyle zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Futbolcularını uyaran sarı- lacivertli teknik direktör, "Şartlar ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. En az derbi kadar çetin bir maç, çok dikkatli olmalıyız" dedi.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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