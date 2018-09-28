Dersimiz hücum! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Dersimiz hücum!

    Dersimiz hücum!

    oyunun sadece yüzde 24.7’sini geçirdikleri belirleyen Cocu, ‘ön alanda oynama’ alışkanlığını geliştirmek için ekstra mesai harcıyor.

    Rakamlar, F.Bahçe'nin hücumdaki verimsizliğin nedenini net ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler hali hazırda oyununun sadece yüzde 24.7'sini geçiriyor. 25.1 ile defansta kalan Kanarya, 50.2 oranında ise topu orta sahada oyalıyor. Karşılanan toplar ise neden 3. bölgede topla oynamanın düşük olduğuna ışık tutuyor. Hücumda sadece 13.5 oranında top karşılayan, defasında ise bu rakamı yüzde 45.9'a yükselten F.Bahçe, rakibi orta alanda karşılama konusunda ise yüzde 40.9'da kalıyor.

    ORTALAMA 21 DAKİKA ÖNDE
    Cocu, rakamları önüne koyup kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yaparken, '3. bölge' çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Takıma ön alanda oynama alışkanlığı kazandırmaya kararlı olan Cocu, antremanlarda sürekli olarak hücum varyasyonları denetiyor. Beklere 'daha çok hücuma katkı' talimatı veren, Jailson'dan çift yönlü oynamasını isteyen ; Benzia, Ayew ve Slimani'nin etkinliğini yukarı çekmeleri gerektiğini savunuyor. , bu sezon 6 maçta galip oynandı.

    HÜCUM DENEMELERİ YAPTIRDI
    Kanarya, maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Pas organizasyonları ile başlayıp defans ve hücum organizasyonları ile süren çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçlarla son buldu.

    RAKİP SAKIN ALDATMASIN
    Phillip Cocu, Çaykur Rizespor'un puan cetvelindeki yerinin (17'nci) kendilerini yanıltmaması gerektiğini, her yönüyle zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Futbolcularını uyaran sarı- lacivertli teknik direktör, "Şartlar ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. En az derbi kadar çetin bir maç, çok dikkatli olmalıyız" dedi.

    1. 28.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dersimiz hücum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN