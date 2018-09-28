Sosyal medya lideri Kanarya – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    lideri Kanarya

    <a href="/index/sosyal-medya?id=da094084-b233-49dc-904d-c2041c5ac348" class="" rel="tag">Sosyal medya</a> lideri Kanarya
    Ağustos ayında sosyal medyada en fazla etkileşim alan kulüpler açıklandı. Desportez Finanzas'ın raporuna göre; 182 milyon etkileşimle ilk sırayı aldı. 2. basamakta 171 milyonla R. Madrid bulundu. F.Bahçe, 7. sırada yer alarak 'de lider oldu. 9, 11. oldu.
    1. 28.9.2018
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