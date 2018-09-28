Şener’den katkı yok – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’den katkı yok

    Şener’den katkı yok
    Isla'yı artık iyice yedeğini alan , bunu henüz istatistiklere yansıtmayı başaramadı. 6 maçta (4'ü lig, 2'si Avrupa) gol ve asist katkısı olmayan milli futbolcu, geçen sezon 28 maçta 3 gol atıp, 3 asist yapmıştı.
    1. 28.9.2018
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