Para ve ‘bloke’ cezası – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Para ve ‘bloke’ cezası

    Para ve ‘bloke’ cezası
    , derbisindeki saha olayları nedeni ile 'ye 40 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, çirkin tezahürat nedeniyle Ülker Stadı'nın C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Migros C, D, E, I, J, K, L, M, Fenerium alt F,G,H ve Maraton alt B, C, D, E, F, G, H, I bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi yönünde karar verdi.
    1. 28.9.2018
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