‘Giderek düzeliyor’ – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ‘Giderek düzeliyor’

    ‘Giderek düzeliyor’
    F.Bahçe kalesinin yeni sahibi , giderek defansla daha iyi anlaştığını belirtirken, "Her maç özgüvenim artıyor" dedi. 30 yaşındaki file bekçisi, takım olarak gözle görülür yükselme yaşadıklarını sözlerine ekledi.
    1. 28.9.2018
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