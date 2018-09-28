Erwin Koeman sıcak bakmıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    sıcak bakmıyor

    <a href="/index/erwin-koeman?id=408658f1-ce7d-4331-9429-1f12b79fa684" class="" rel="tag">Erwin Koeman</a> sıcak bakmıyor
    basınında, Groningen'in Phillip Cocu'nun yardımcılarından 'ı takımın başına getirmek istediğine yönelik iddialar yer almıştı. Koeman'a resmi teklif yapılıp yapılmadığı belirlenemezken, 57 yaşındaki antrenörün böyle bir plana sıcak bakmadığı öğrenildi. Groningen, Ligi'nde 6 maçta 5 yenilgi-1 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.
    1. 28.9.2018
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