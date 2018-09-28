Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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