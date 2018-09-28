Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Deplasmanda ’la kayıp

    Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp
    'nin, 'de pazar günü saat 19.00'da Ç. Rizespor'a konuk olacağı maçı yönetecek. Sarı-lacivertliler kokartlı tecrübeli hakemin deplasmanda yönettiği son 10 maçın yalnızca 2'sini kazanabildi. Üst üste 7. kez Fenerbahçe'nin maçını deplasmanda yönetecek Cüneyt Çakır'la önceki 6 maçtan 4 mağlubiyet çıktı.
    1. 28.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN