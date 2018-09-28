Beklemede – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Beklemede

    Beklemede
    maçları için ismi bildirilmeyen ve ligde de şans bulamayan 'nun durumu oldukça merak ediliyor. İspanyol golcünün Birleşik Arap Emirlikleri veya Dubai'ye gitmesi bekleniyor fakat ne kulüpten ne de oyuncudan bir ses çıkmıyor.
    1. 28.9.2018
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