Bazı durumları aştım – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Bazı durumları aştım

    Bazı durumları aştım
    Bu sezon maçları ile 'deki karşılaşmasına ilk 11'de başlayan kulübeden çıkamıyor. Fransız oyuncunun yakın çevresine, "34 yaşındayım. Bazı durumları çoktan aştım" dediği öğrenildi.
    1. 28.9.2018
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