Barış Alıcı kayıplarda – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    kayıplarda

    Barış Alıcı kayıplarda
    Ligin ilk iki haftasındaki ve Y. maçlarına ilk 11'de başlayan yerini kaybetti. Hazırlık maçlarında Cocu'nun gözüne giren 21 yaşındaki futbolcu, kötü sonuçların ardından kesik yedi. derbisinde şans bulamayan Alıcı, son olarak Zagreb deplasmanında 26 dakika forma giydi. Ligde forma bulduğu son maç ise 3. haftadaki müsabakasıydı.
    1. 28.9.2018
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