Taraftar biletleri tüketti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Taraftar biletleri tüketti

    Taraftar biletleri tüketti
    ÇAYKUR Rizespor maçında Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği bildirildi. Bu sezon takımı yalnız bırakmayan '12. Adam' zorlu deplasmanda da tam destek verecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelesinde de kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurmuştu.
    1. 27.9.2018
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