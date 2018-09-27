Phillip Cocu Aykut Kocaman'ın gerisine düştü
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ın gerisine düştü

    <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a> <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'ın gerisine düştü

    teknik direktörü ; gol, şut, top çalma ve atak kesme gibi değerlerde ’ın gerisinde kaldı.

    F.Bahçe'de geleceği tartışılan , istatistiklerde selefi 'ın gerisinde kaldı. Kocaman ile maç başına 2,29 olan gol ortalamasını Cocu ile 1,00'e düşüren sarı-lacivertliler, maç başına 3.5 isabetli şut ortalaması ile de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de 116 takım arasında ancak 86. sırada yer alabildi. Bu değer geçen sezon 5.3'tü... Takımın şut karnesi geçen sezona göre yüzde 23,7 düşerken, top çalma değeri ise yüzde 51,9 geriledi. F.Bahçe'nin atak kesme performansı yüzde 51,2, bire birde adam geçebilme başarısı ise yüzde 78,4 düştü.

    Aykut Kocaman

    RAKAMLAR FARKLI SÖYLÜYOR
    , hücum futbolu oynatmadığı eleştirilerine maruz kalmış ve yeni yönetimin tercihi olmamıştı.

    1. 27.9.2018 07:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın gerisine düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN