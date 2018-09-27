Phillip Cocu Aykut Kocaman'ın gerisine düştü
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu; gol, şut, top çalma ve atak kesme gibi değerlerde Aykut Kocaman’ın gerisinde kaldı.
F.Bahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Phillip Cocu, istatistiklerde selefi Aykut Kocaman'ın gerisinde kaldı. Kocaman ile maç başına 2,29 olan gol ortalamasını Cocu ile 1,00'e düşüren sarı-lacivertliler, maç başına 3.5 isabetli şut ortalaması ile de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de 116 takım arasında ancak 86. sırada yer alabildi. Bu değer geçen sezon 5.3'tü... Takımın şut karnesi geçen sezona göre yüzde 23,7 düşerken, top çalma değeri ise yüzde 51,9 geriledi. F.Bahçe'nin atak kesme performansı yüzde 51,2, bire birde adam geçebilme başarısı ise yüzde 78,4 düştü.
RAKAMLAR FARKLI SÖYLÜYOR
Aykut Kocaman, hücum futbolu oynatmadığı eleştirilerine maruz kalmış ve yeni yönetimin tercihi olmamıştı.
- 27.9.2018 07:10
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Derbiden önce Hasan Ali'ye dua
Toplam 2
Yorum
sam simdiye kadar yerden yere vurulan hasan ali simdi zavallilara umut oldu tek maçlik adam haftaya yine vasat oynar
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Beşiktaş'ta flaş tepki: "Biz Ljajic'i niye aldık!"
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Yahu anlayin artik..Senol hoca Fener'i yenip Cocu'yu göndermek istemedi ! Zira TD degisikligi, Fener'i tekrardan BS-BJK-GS'ye rakip yapar !
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BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek sesleri
Toplam 2
Yorum
Engindeniz son düşürdüğü takım Erciyesspor şimdi nerede Özdilek düşürmekten bıkmadı kulüpler Özdileğe gel bizi düşür demekten vaz geçmediler
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