‘Kötü yere gitti’ – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Kötü yere gitti’

    ‘Kötü yere gitti’
    HARUN Tekin ilk deribisinde stattaki atmosfere hayran kaldı. Taraftarın 'muhteşem' olduğunu belirten genç kalecisi, 'den yediği içinse, " yemek istemezdim. Ancak 'in o şutuna yapılacak fazla bir şey yoktu. Top da çok kötü yere gitti" yorumunda bulundu.
    1. 27.9.2018
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