Jailson Josef’i solladı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’i solladı

    <a href="/index/jailson?id=4344d956-01f0-4c4b-8bef-c85830b37086" class="" rel="tag">Jailson</a> <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a>’i solladı
    AL Ahli'ye satılan 'in yerine transfer edilen , selefinden daha defansif çıktı. Sambacı derbide 3. bölgede 7 kez topla buluşurken, 1. bölgede (kendi sahası) 30 kez topa dokundu. derbilerde 3. bölgede ortalama 11-16 kez topla oynuyordu.
    1. 27.9.2018
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