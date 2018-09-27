Groningen’in gözü Erwin’de – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’in gözü Erwin’de

    Groningen’in gözü Erwin’de
    PHİLLİP Cocu'nun yardımcısı 'a talip oldu. basınındaki haberlere göre, Groningen yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından takımın başına Koeman'ı getirmeyi planlıyor. Futbolculuk kariyerine Groningen'de başlayan Erwin Koeman aynı zamanda 'nın eski ünlü futbolcusu Ronald Koeman'ın kardeşi. Erwin Koeman'ın kararı merak konusu.
    1. 27.9.2018
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