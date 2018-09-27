Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 28 Eylül Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.