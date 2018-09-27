Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a> maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 7'nci haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde ’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarına 28 Eylül Cuma günü 'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

    1. 27.9.2018 14:03
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