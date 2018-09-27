Anderlecht, Belçika Kupası'na veda etti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Kupası'nda Union Saint-Gilloise'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kupanın 6. turunda Anderlecht, Constant Vanden Stock Stadı'nda 2. lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Union Saint-Gilloise, Fransız golcüsü Youssouf Niakate'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak Anderlecht'i kupada saf dışı bıraktı.
- 27.9.2018 23:52
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Yorum
hakan kötülerin avukatı çok olur gariban haklı olanın ise hiç savunanı olmaz
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klaus ulan nasıl ceza veriyonuz iki kulübün yaptığı aynı tarife fenere zamlı beşiktaşa zamsız.....
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Tarafkartal Başarılarımızla, Avrupayı kendimize muhtaç etmedikten sonra! Kirli oyunlarla yenilmeye devam edeceğiz! Bu işin FB-GS-BJK-TS farketmez!BAŞARI
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