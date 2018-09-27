Ali Koç'tan tebrik! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'tan tebrik!

    Ali Koç'tan tebrik!

    Derbi sonrası Başkanı soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları kutladı, “Size güveniyorum” dedi

    SÜPER Lig'in 6. haftasında 1-1'lik skorla sona eren derbisi sonrası soyunma odasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, Başkan , teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Oyunlarının karşılığını alamadıklarını belirten Koç, "İlerleyen dönemde daha iyi olacağız. Size güveniyorum" diye konuştu.
    BU arada sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir karşılık bulamadığı bir konu da Beşiktaş derbisiyle olumlu sonuçlandı. Ali Koç yönetimi, taraftarların yıllardır yaptığı çağrıya kulak verdi ve Ülker Stadı'na mescid yaptırdı. Daha önce karton ve poşetlerin üzerinde namaz kılan taraftarlar, mescidin açılmasıyla ibadetlerini daha rahat yapma imkanına sahip oldu.
    1. 27.9.2018
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