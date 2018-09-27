Ali Koç'tan tebrik!
Derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları kutladı, “Size güveniyorum” dedi
BU arada sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir karşılık bulamadığı bir konu da Beşiktaş derbisiyle olumlu sonuçlandı. Ali Koç yönetimi, taraftarların yıllardır yaptığı çağrıya kulak verdi ve Ülker Stadı'na mescid yaptırdı. Daha önce karton ve poşetlerin üzerinde namaz kılan taraftarlar, mescidin açılmasıyla ibadetlerini daha rahat yapma imkanına sahip oldu.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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