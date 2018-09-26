"Tüm kupalara talibiz!" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    "Tüm kupalara talibiz!"

    "Tüm kupalara talibiz!"

    Kaptan , yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Mücadele edecekleri tüm kulvarlarda kupalara talip olduklarını belirten F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu, "Bu sezon da sonuna kadar savaşacağız. İnşallah sağlıklı, verimli şekilde başlar ve bitiririz" dedi.

    MELLİ: BURADA OLMAK MUTLULUK MELİH: TÜM KUPALARA TALİBİZ
    Uzun süre NBA'ye gideceği iddia edilen , net konuştu: "Bu dedikodular geçtiğimiz yıl da vardı. Ancak görüyorsunuz buradayım. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Şu an 'nin başarısı için mücadele edeceğim ve burada olmaktan mutluyum."

    1. 26.9.2018
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