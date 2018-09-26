"Tüm kupalara talibiz!"
Kaptan Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Mücadele edecekleri tüm kulvarlarda kupalara talip olduklarını belirten F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu, "Bu sezon da sonuna kadar savaşacağız. İnşallah sağlıklı, verimli şekilde başlar ve bitiririz" dedi.
MELLİ: BURADA OLMAK MUTLULUK MELİH: TÜM KUPALARA TALİBİZ
Uzun süre NBA'ye gideceği iddia edilen Melli, net konuştu: "Bu dedikodular geçtiğimiz yıl da vardı. Ancak görüyorsunuz buradayım. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Şu an Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğim ve burada olmaktan mutluyum."
- 26.9.2018
-
Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
-
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
-
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
"Tüm kupalara talibiz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.