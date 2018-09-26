"Tüm kupalara talibiz!"

Kaptan Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Mücadele edecekleri tüm kulvarlarda kupalara talip olduklarını belirten F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu, "Bu sezon da sonuna kadar savaşacağız. İnşallah sağlıklı, verimli şekilde başlar ve bitiririz" dedi.

MELLİ: BURADA OLMAK MUTLULUK MELİH: TÜM KUPALARA TALİBİZ

Uzun süre NBA'ye gideceği iddia edilen Melli, net konuştu: "Bu dedikodular geçtiğimiz yıl da vardı. Ancak görüyorsunuz buradayım. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Şu an Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğim ve burada olmaktan mutluyum."