Fenerbahçeli Jailson: "Oynadıkça açılırım"
Fenerbahçe’de hala ‘misafir’ görüntüsünden uzaklaşamayan Jailson, vitesi yükseltmesi gerektiğini söyleyip, “Maç oynadıkça açılırım” dedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques, Beşiktaş'la oynanan derbi maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak başımız dik şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kendi performansına da değinen sambacı, "Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça Fenerbahçe'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Jailson, taraftarların derbi karşılaşmasında Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosferden çok etkilendiğini dile getirirken, "Brezilya'da çok fazla derbi maçı oynamıştım ama bugünkü atmosfer kesinlikle açıklanamaz. Taraftarımız mükemmel" açıklamasını yaptı.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Fenerbahçeli Jailson: "Oynadıkça açılırım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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