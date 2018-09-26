Fenerbahçeli Jailson: "Oynadıkça açılırım" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçeli Jailson: "Oynadıkça açılırım"

    Fenerbahçeli Jailson: "Oynadıkça açılırım"

    ’de hala ‘misafir’ görüntüsünden uzaklaşamayan Jailson, vitesi yükseltmesi gerektiğini söyleyip, “Maç oynadıkça açılırım” dedi

    'nin yeni transferi Jailson Marques, 'la oynanan derbi maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak başımız dik şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kendi performansına da değinen sambacı, "Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça 'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Jailson, taraftarların derbi karşılaşmasında Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosferden çok etkilendiğini dile getirirken, "'da çok fazla derbi maçı oynamıştım ama bugünkü atmosfer kesinlikle açıklanamaz. Taraftarımız mükemmel" açıklamasını yaptı.

    1. 26.9.2018
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