Fenerbahçe taraftarları biletleri bitirdi
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe’de taraftarlar, biletleri tüketti.
- 26.9.2018 11:41
-
Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 4
Yorum
Dost Konuşunca ne olacak? Cezamı verecek?
-
BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
a.ç GS nin vay haline hep teknik direktör değişikliklerinde yenilirler
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 20
Yorum
cantekin Ali başkan taraftarın gazını almak ve avutmak için böyle konuşuyor hoş gör fikret başkanım ben fenerbahçeli olarak söylüyorum size
Fenerbahçe taraftarları biletleri bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.