Fenerbahçe taraftarları biletleri bitirdi – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    taraftarları biletleri bitirdi

    Fenerbahçe taraftarları biletleri bitirdi

    ’in 7. haftasında pazar günü ’a konuk olacak ’de taraftarlar, biletleri tüketti.

    'in 6. haftasında ile 1-1 berabere kalan , pazar günü 'a konuk olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'de kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti. Takımına büyük destek veren Fenerbahçeli seyirciler, mücadelesinde de kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurmuştu.
    1. 26.9.2018 11:41
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