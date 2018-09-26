Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 26.9.2018 13:42
-
Phillip Cocu ideal 11'ini buldu
Toplam 3
Yorum
hakem ideal Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. 14-16 faul ilk sarı 59. dakika 1 e 5 sarı kart 6 oyuncu değişmiş 4 dk uzatma
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 23
Yorum
daha ne istesiniz Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı. 14-16 faul ilk sarı 59. dakika 1 e 5 sarı kart 6 oyuncu değişmiş 4 dk uzatma
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 23
Yorum
aydınusun notu Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı.. bir başka derbide maçı emre yönetmiş gözlemci aydınusa 8,3 puan vermişti.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.