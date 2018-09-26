Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaptı. Sarı-lacivertliler yine dar alan gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    1. 26.9.2018 13:42
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