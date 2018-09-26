Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    cephesinden ’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"

    Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"

    derbi sonrası "Başkan takıma el at" diyen taraftarlara böyle karşılık verdi: "Ezdik 'ı ezdik!" Beşiktaş cephesinden Koç'a yanıt gecikmedi: "Bu nasıl ezme?"

    Başkanı 1-1 biten derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Maç sonrası kendisini çağıran taraftarların yanına giden Koç, "Takıma el at başkan" sözlerini duyunca sitemkar bir şekilde "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik. 'Takıma el at' diyorsunuz. Müsaade edin biraz" diye konuştu. Koç'un, taraftarların takıma yönelik sert eleştirileri üzerine de yanındakilere "Hani sabredeceklerdi" dediği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'TAN KOÇ'A YANIT!
    Ali Koç'un iddialı sözlerine Beşiktaşlılar'dan yanıt gecikmedi. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ezmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Biz başka maç mı izledik? Rakamlar ortada. Beşiktaş topla oynamada, pas sayısında, korner sayısında, yapılan orta sayısında daha üstündü. Bu nasıl ezmek Ali başkan!" ifadelerini kullandılar.

    Ali Koç'tan taraftarlara fırça!

    1. 26.9.2018 01:19
    2. Güncelleme: 26.9.2018 02:17
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