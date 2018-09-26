Ali Koç derbi sonrası "Başkan takıma el at" diyen taraftarlara böyle karşılık verdi: "Ezdik Beşiktaş'ı ezdik!" Beşiktaş cephesinden Koç'a yanıt gecikmedi: "Bu nasıl ezme?"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 1-1 biten Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Maç sonrası kendisini çağıran taraftarların yanına giden Koç, "Takıma el at başkan" sözlerini duyunca sitemkar bir şekilde "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik. 'Takıma el at' diyorsunuz. Müsaade edin biraz" diye konuştu. Koç'un, taraftarların takıma yönelik sert eleştirileri üzerine de yanındakilere "Hani sabredeceklerdi" dediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN KOÇ'A YANIT!
Ali Koç'un iddialı sözlerine Beşiktaşlılar'dan yanıt gecikmedi. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ezmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Biz başka maç mı izledik? Rakamlar ortada. Beşiktaş topla oynamada, pas sayısında, korner sayısında, yapılan orta sayısında daha üstündü. Bu nasıl ezmek Ali başkan!" ifadelerini kullandılar.
- 26.9.2018 01:19
- Güncelleme: 26.9.2018 02:17
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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