Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül… – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    bu görüntüyü konuşuyor! ve

    <a href="/index/sosyal-medya?id=da094084-b233-49dc-904d-c2041c5ac348" class="" rel="tag">Sosyal medya</a> bu görüntüyü konuşuyor! <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> ve <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a>…

    'in 6.haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ile 'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu.

    1-1 sona eren - derbisinde en çok konuşulan anlardan birisi de ile arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

    Karşılaşmanın 57.dakikasında 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen , 'in yanına gelerek, 'hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de 'senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi 'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı 'nin kullanmasını söyledi.

    Ancak hakem kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. 'Taç diyaloğu' sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

    İşte o an:


    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 25.9.2018 01:23
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:53
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