1-1 sona eren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan anlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.



Karşılaşmanın 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül, Şenol Güneş'in yanına gelerek, 'hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de 'senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe'nin kullanmasını söyledi.



Ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. 'Taç diyaloğu' sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videoları arasına girdi.



İşte o an:





*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.