Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül…
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu.
1-1 sona eren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan anlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.
Karşılaşmanın 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül, Şenol Güneş'in yanına gelerek, 'hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de 'senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe'nin kullanmasını söyledi.
Ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. 'Taç diyaloğu' sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videoları arasına girdi.
İşte o an:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 25.9.2018 01:23
- Güncelleme: 25.9.2018 01:53
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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