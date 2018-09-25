Slimani: Kazanmak isterdik – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    : Kazanmak isterdik

    Slimani: Kazanmak isterdik
    Beşiktaşkarşısında golle buluşamayan İslam galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Cezayirli yıldız, "Taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmak isterdik ama olmadı" dedi. Slimani, maç sonunda minik oğluyla sahada bir süre top oynadı.
    1. 25.9.2018
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