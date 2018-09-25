Slimani, Benzia, Ayew 11’e döndü – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Slimani, Benzia, Ayew 11’e döndü

    Slimani, Benzia, Ayew 11’e döndü

    , maçında dinlendirdiği , ve 'ya karşısında ilk 11'de görev verdi.

    , maçında dinlendirdiği , ve 'ya karşısında ilk 11'de görev verdi. Frey, ve Eljif Elmas ise yedek soyundu. Cocu kalede yine 'i tercih etti. kulübede oturdu.

    1. 25.9.2018
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