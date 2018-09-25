Slimani, Benzia, Ayew 11’e döndü
Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçında dinlendirdiği Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'ya Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev verdi.
Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçında dinlendirdiği Andre Ayew, İslam Slimani ve Yassine Benzia'ya Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev verdi. Frey, Alper Potuk ve Eljif Elmas ise yedek soyundu. Cocu kalede yine Harun Tekin'i tercih etti. Volkan Demirel kulübede oturdu.
- 25.9.2018
-
Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Slimani, Benzia, Ayew 11’e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.