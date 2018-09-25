Fenerbahçe, derbiye Martin Skrtel'den yoksun çıktı. Dinamo Zagreb maçında sakatlanan Slovak stoper sağlık ekibinin yoğun çabasına rağmen karşılaşmaya yetiştirilemedi. Mücadele öncesinde sabah kendisini deneyen Skrtel, ağrıları devam edince sağlık ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalır demesi üzerine teknik heyet tarafından riske edilmedi. Stoperde Neustadter'e Reyes eşlik etti. Cocu, sakatlığı bulunan Soldado'nun yanı sıra Nabil Dirar'a da maç kadrosunda yer vermedi.