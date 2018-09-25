Skrtel yetişmedi Reyes oynadı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Skrtel yetişmedi oynadı

    Skrtel yetişmedi Reyes oynadı

    F.Bahçe’de Zagreb maçında sakatlanan Skrtel derbiye yetişmeyince stoperde ile Roman görev yaptı

    , derbiye 'den yoksun çıktı. maçında sakatlanan Slovak stoper sağlık ekibinin yoğun çabasına rağmen karşılaşmaya yetiştirilemedi. Mücadele öncesinde sabah kendisini deneyen Skrtel, ağrıları devam edince sağlık ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalır demesi üzerine teknik heyet tarafından riske edilmedi. Stoperde Neustadter'e eşlik etti. Cocu, sakatlığı bulunan 'nun yanı sıra Nabil Dirar'a da maç kadrosunda yer vermedi.

    1. 25.9.2018
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