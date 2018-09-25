Skrtel yetişmedi Reyes oynadı
F.Bahçe’de Zagreb maçında sakatlanan Skrtel derbiye yetişmeyince stoperde Reyes ile Roman görev yaptı
Fenerbahçe, derbiye Martin Skrtel'den yoksun çıktı. Dinamo Zagreb maçında sakatlanan Slovak stoper sağlık ekibinin yoğun çabasına rağmen karşılaşmaya yetiştirilemedi. Mücadele öncesinde sabah kendisini deneyen Skrtel, ağrıları devam edince sağlık ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalır demesi üzerine teknik heyet tarafından riske edilmedi. Stoperde Neustadter'e Reyes eşlik etti. Cocu, sakatlığı bulunan Soldado'nun yanı sıra Nabil Dirar'a da maç kadrosunda yer vermedi.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Skrtel yetişmedi Reyes oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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