Siftah yaptılar! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Siftah yaptılar!

    Siftah yaptılar!

    Sezonun ilk derbisinde kadroya giren 11 ismin 7’si ilk 11’de sahaya çıktı. Diğer 4 futbolcu ise kulübede başladı

    'deki dev mücadelede her iki takımdan 11 isim ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Ev sahibi F.Bahçe'den 8, 'tan ise 3 isim maç kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler; Harun, Jailson, Ayew, Reyes, Slimani ve Benzia ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. Frey ve Barış yedek soyundu. SADECE KARIUS YINE yeni transferlerden Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve sakatlığı bulunan ise kadroda yer almadılar. Konuk ekip Beşiktaş'ta ise maç kadrosunda yer alan 3 isimden sadece kaleci Karius ilk 11'de sahaya çıktı. Derbiye kulübede başlayan Ljajic, 70'te Oğuzhan'ın yerine girdi. Enzo Roco ise derbiyi kulübede tamamladı. Geçen yıl kulübede bekleyen Larin, Lens'in yerine girdi.
    1. 25.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Siftah yaptılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN