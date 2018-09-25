Olaylı maçtan sonra ilk kez – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Olaylı maçtan sonra ilk kez

    Olaylı maçtan sonra ilk kez
    ile , geçen sezon 'de oynanan olaylı yarı final ikinci maçının ardından ilk kez karşı karşıya geldi. 19 Nisan'da oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarların attığı yabancı maddelerden dolayı , başından yaralanmış ve sahayı terk etmişti.
    1. 25.9.2018
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