Muhteşem 45'lik!
Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı tam 45 maçtır yenilmiyor...
Sarı- Lacivertli takım dün Beşiktaş karşısında geriye düşse de Andre Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. Fenerbahçe böylece, kendi evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Beşiktaş'a karşı serisi ise 14 yılı garantiledi.?
Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı tam 45 maçtır yenilmiyor... Sarı-Lacivertli takım dün Beşiktaş karşısında geriye düşse de Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. Fener böylece, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
- 25.9.2018 09:17
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 TEK ÇARE TAKIMA DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN BU İŞİ BIRAKMAN ÜNAL HOCAM KAPASİTEN BU NE OLUR DAHA FAZLA ZARAR VERME KULÜBE VE TAKIMA I LOV YOU
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Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok!
Toplam 3
Yorum
Misafir Yönetimin bu adama ağır bir ceza vermesi gerekir. Haftaya Adrıano da oynayamaz ise ne olacak?
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Cocu’nun ilk derbisi
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban Fenerliler Cocuyu eleştirmeyin Ali Koç bozuluyor.
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