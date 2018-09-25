Fenerbahçe ezeli rakiplerine 45 maçtır yenilmiyor
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Muhteşem 45'lik!

    Muhteşem 45'lik!

    , 'de iç sahada , ve 'a karşı tam 45 maçtır yenilmiyor...

    Sarı- Lacivertli takım dün karşısında geriye düşse de Andre Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. böylece, kendi evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Beşiktaş'a karşı serisi ise 14 yılı garantiledi.?

    Fenerbahçe, 'de iç sahada Beşiktaş, ve 'a karşı tam 45 maçtır yenilmiyor... Sarı-Lacivertli takım dün Beşiktaş karşısında geriye düşse de Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. Fener böylece, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

    1. 25.9.2018 09:17
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