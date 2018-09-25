Sarı- Lacivertli takım dün Beşiktaş karşısında geriye düşse de Andre Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. Fenerbahçe böylece, kendi evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Beşiktaş'a karşı serisi ise 14 yılı garantiledi.?

Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı tam 45 maçtır yenilmiyor... Sarı-Lacivertli takım dün Beşiktaş karşısında geriye düşse de Ayew'in golüyle beraberliği kurtardı. Fener böylece, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.