Mehmet Topal etkisizdi – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    etkisizdi

    Mehmet Topal etkisizdi
    'de en tecrübeli isimlerin başında gelen , derbide etkisiz kaldı. Sarılacivertli tribünlerin böylesi kritik bir maçta büyük bir beklentiler içinde olduğu tecrübeli isim, 56. dakikada yerini genç Eljif Elmas'a bırakmak zorunda kaldı.
    1. 25.9.2018
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