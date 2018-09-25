Keşke sahada olsaydım – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Keşke sahada olsaydım

    Keşke sahada olsaydım
    'nin efsanesi Alex de Souza derbiyle ilgili maç öncesi bir mesaj paylaştı. Özellikle maçlarını dolu dolu geçiren Brezilyalı yıldız, "Sahada olmayı çok isterdim... 3 gol attığım maçını unutamıyorum. Kimler hatırlıyor?" ifadelerini kullandı. F.Bahçe o karşılaşmada 'ı deplasmanda 4-2 devirmişti.
    1. 25.9.2018
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