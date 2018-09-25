H. Ali’den bir asist bir direk – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    H. Ali’den bir asist bir direk

    H. Ali’den bir asist bir direk

    Kanarya'da  maçında sakatlanan , iyileşince formasını geri aldı.

    Kanarya'da maçında sakatlanan , iyileşince formasını geri aldı. Tecrübeli oyuncu takımının ve sahanın en iyileri arasındaydı. İlk yarıda bir topu üst direkten dönen Hasan Ali, ikinci yarıda Ayew'e yaptığı şık orta ile takımının puan almasını sağladı.

    1. 25.9.2018
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