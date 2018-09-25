H. Ali’den bir asist bir direk
Kanarya'da Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, iyileşince formasını geri aldı.
Kanarya'da Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, iyileşince formasını geri aldı. Tecrübeli oyuncu takımının ve sahanın en iyileri arasındaydı. İlk yarıda bir topu üst direkten dönen Hasan Ali, ikinci yarıda Ayew'e yaptığı şık orta ile takımının puan almasını sağladı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
H. Ali’den bir asist bir direk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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