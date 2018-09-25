H. Ali’den bir asist bir direk

Kanarya'da Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, iyileşince formasını geri aldı. Tecrübeli oyuncu takımının ve sahanın en iyileri arasındaydı. İlk yarıda bir topu üst direkten dönen Hasan Ali, ikinci yarıda Ayew'e yaptığı şık orta ile takımının puan almasını sağladı.