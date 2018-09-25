Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques:"Atmosfer için minnettarım"
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jailson, Beşiktaş karşısında sahaya çok konsantre bir şekilde çıktıklarını belirtti.
Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Bir gol yedik fakat daha sonra çok iyi mücadele ettik. İyi bir reaksiyon gösterdik ve beraberlik golünü bulduk. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
"ATMOSFER İÇİN MİNNETTARIM"
Jailson, Fenerbahçeli taraftarların Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi.
Stat içerisinde unutulmaz bir atmosfer olduğunu vurgulayan Jailson, şunları kaydetti:
"Brezilya'da çok fazla derbi maçı oynamıştım ama bugünki atmosfer kesinlikle açıklanamaz. Her futbolcu bu tarz atmosferlerde, bu tarz derbileri oynamak ister. Atmosfer için minnettarım. İstediğimiz galibiyeti alamadık ama başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça Fenerbahçe'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum."
- 25.9.2018 00:50
- Güncelleme: 25.9.2018 01:54
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques:"Atmosfer için minnettarım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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