Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar omuz omuza! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar omuz omuza!

    Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar omuz omuza!

    Fenerbahçeli ve Beşliktaşlı futbolcular, maçtan önce Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için birliktelik mesajı verdi.

    İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra futbolcular ve hakemler, "Share together (Birlikte paylaşalım)" yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Öte yandan, maçta hakem formalarını sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda EURO 2024 adaylık logosunun olması dikkati çekti.

    1. 24.9.2018 21:27
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:52
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