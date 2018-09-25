F.Bahçe 19.07’de çıktı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    F.Bahçe 19.07’de çıktı

    F.Bahçe 19.07’de çıktı
    Sarı-Lacivertliler, 'nden kulüp adına anlamlı bir saatte çıktı. Kuruluş yılı tarihini simgeleyen 19.07'de otobüsle hareket eden kafilesini, çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı. Kanarya 'e ulaştığında da yine taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu ve destek verdi.
    1. 25.9.2018
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