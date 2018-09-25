Eskilere tepki – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Eskilere tepki

    Eskilere tepki
    Takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maç öncesi tribüne öncelikle geçmiş sezonlarda forması giyen , Gökhan ve Lens'i çağırdı. Üç oyuncu, tribünlerini selamlarken sarı-lacivertliler ise bu üç futbolcuya tepki gösterdi.
    1. 25.9.2018
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