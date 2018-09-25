Ersun Yanal İstanbul’da
Fenerbahçeli taraftarların teknik direktör olarak takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, İstanbul'da...
Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.
- 25.9.2018 17:58
- Güncelleme: 25.9.2018 17:59
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Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
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Fobi yok dert var!
Toplam 2
Yorum
Yasama Fatih Terim yine uçmaya başlayınca futbolcularda ona uyup ayakları yerden kesildi. Akhisarspor'a terim balonunu patlattığı için teşekkürler.
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Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
Ersun Yanal İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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