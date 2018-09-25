Ersun Yanal İstanbul’da – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    İstanbul’da

    <a href="/index/ersun-yanal?id=680b9164-9340-4616-9e51-8fb0d138478f" class="" rel="tag">Ersun Yanal</a> İstanbul’da

    Fenerbahçeli taraftarların teknik direktör olarak takımın başında görmek istediği , İstanbul'da...

    Çok sayıda taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam , İstanbul'a geldi.



    Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen , Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul 'na ulaştı.

    Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, 'ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

    1. 25.9.2018 17:58
    2. Güncelleme: 25.9.2018 17:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN