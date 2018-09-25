Eljif’e buruk doğum günü
Fenerbahçeli Eljif Elmas dün 19 yaşına bastı.
Fenerbahçeli Eljif Elmas dün 19 yaşına bastı. Doğum gününde derbiye çıkan genç oyuncu maça yedek başlarken, ikinci yarıda Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu. Eljif'in mutluluğu, takımının kazanamaması nedeniyle yarım kaldı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Eljif’e buruk doğum günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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