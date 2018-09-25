Eljif’e buruk doğum günü – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Eljif’e buruk

    Eljif’e buruk doğum günü

    dün 19 yaşına bastı.

    dün 19 yaşına bastı. Doğum gününde derbiye çıkan genç oyuncu maça yedek başlarken, ikinci yarıda 'ın yerine oyuna dahil oldu. Eljif'in mutluluğu, takımının kazanamaması nedeniyle yarım kaldı.

    1. 25.9.2018
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