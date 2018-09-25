Andre Ayew ilk derbisinde ağları sarstı!
1.76 boyundaki Ganalı yıldız bu sezon ikinci golünü de ‘kafayla’ filelere gönderip, takımını yenilgiden kurtardı. Ayew, ‘Fırsat teptik’ dedi
Fenerbahçe'ye derbide 1 puanı getiren isim Andre Ayew oldu. Ganalı yıldız, 71. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya çok iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi. 1.76 boyundaki oyuncu sarı-lacivertli takımdaki ikinci golünü de kafayla attı. Ayew, Ülker Stadı'nda 3-2 kaybettikleri Kayserispor maçında da yine kafayla ağları sallamıştı. Ligde bu sezon 6. maçta da ilk onbirde sahaya çıkan Andre, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalarak takımın bu alanda en istikrarlı ismi oldu. Çalışkan bir görüntü çizen Ayew maçın ilk yarısında ise müsait bir pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Ayew maçtan sonra, "Bugün takımın gerçekten çok iyi bir karakter ortaya koyduğun düşünüyorum. İlk yarıda çok şans yakaladık. Bir tane topumuz direkten döndü, bir tane de ben kaçırdım. Rakip Babel'le tek şutta gol buldu. İkinci yarıda kompak oynadık ve attığımız golle beraberliği sağladık. Kazansaydık yukarı biraz daha yaklaşabilirdik. Bu maç önümüzdeki maçlar için örnek olmalı" dedi.
- 25.9.2018
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Karaya vurduk!..
Toplam 2
Yorum
aga Hoca bu kafayla kara-mara da göremeyeceksin, kötü spriz lig sonunculuğu olursa vede ligde kalırsan sevin.Mustafa Akbaş seni uçuracak....
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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