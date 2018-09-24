Volkan Demirel: "İçim içimi yiyor!" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "İçim içimi yiyor!"

    Volkan Demirel: "İçim içimi yiyor!"

    'nin tecrübeli kalecisi , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu

    'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Bugün her şeyi terse çevirme ihtimalimiz var. Bunu hafta başından beri konuşuyoruz. Takım arkadaşlarım 'ye yakışır şekilde mücadele edecektir. Bugün galibiyeti bütün Fenerbahçe taraftarlarına armağan edeceğiz.

    Üst üste kötü sonuçlar almasaydık uyum sorunu konuşulmayacaktı. Her şey neticeyle alakalı. derbisi bizim için şans. Başka maç olsaydı sıkıntı yaşayabilirdik ancak bu maçın atmosferi farklı.

    Beşiktaş derbisinde oynamadığım için şu anda içim içimi yiyor."

    1. 24.9.2018 20:15
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