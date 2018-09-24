Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugün her şeyi terse çevirme ihtimalimiz var. Bunu hafta başından beri konuşuyoruz. Takım arkadaşlarım Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mücadele edecektir. Bugün galibiyeti bütün Fenerbahçe taraftarlarına armağan edeceğiz.

Üst üste kötü sonuçlar almasaydık uyum sorunu konuşulmayacaktı. Her şey neticeyle alakalı. Beşiktaş derbisi bizim için şans. Başka maç olsaydı sıkıntı yaşayabilirdik ancak bu maçın atmosferi farklı.

Beşiktaş derbisinde oynamadığım için şu anda içim içimi yiyor."