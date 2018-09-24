Volkan Demirel: "İçim içimi yiyor!"
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu
Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde;
"Bugün her şeyi terse çevirme ihtimalimiz var. Bunu hafta başından beri konuşuyoruz. Takım arkadaşlarım Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mücadele edecektir. Bugün galibiyeti bütün Fenerbahçe taraftarlarına armağan edeceğiz.
Üst üste kötü sonuçlar almasaydık uyum sorunu konuşulmayacaktı. Her şey neticeyle alakalı. Beşiktaş derbisi bizim için şans. Başka maç olsaydı sıkıntı yaşayabilirdik ancak bu maçın atmosferi farklı.
Beşiktaş derbisinde oynamadığım için şu anda içim içimi yiyor."
- 24.9.2018 20:15
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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