Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan Tümer Metin, sarı-lacivertli oyuncu Roberto Soldado'nun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta transferin açıklanacağını ifade etti.
beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Soldadı hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi.
Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.
- 24.9.2018 20:30
- Güncelleme: 24.9.2018 20:32
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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