Phillip Cocu uyardı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    uyardı

    Phillip Cocu uyardı

    ’nin hocası, derbi öncesi takıma son uyarılarını yaptı. Cocu “Rakibe gereksiz duran top vermeyelim. ve çok tehlikeli” dedi.

    Sarı-lacıvertli ekibin teknik direktörü , maçı öncesi rakibi analiz etti. Hollandalı çalıştırıcı, hücumda çok etkili silahları olan 'ı yıkmanın planlarını yaptı. 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıları savunmada durdurup, doğru hücumlarla skor yapmaya çalışacaklarını belirtti. Oyuncularından 90 dakika boyunca dikkatli olmalarını istedi. İşte Cocu'nun sarı-lacivertli oyunculara yaptığı uyarılar:

    -Kartal'a karşı gereksiz şekilde duran top vermemeliyiz. çok gol atıyor. da iyi bir kafacı.
    -Beşiktaş, ve ile kanatları çok etkili kullanıyor. Onları teke tek bırakmayın.
    -Babel, Ljajic gibi iyi şutörleri var. Ceza yayı üzerinden şut imkanı tanımayın.
    -Ara toplarda dikkatli olun. Oğuzhan da Ljajic de bu topları çok arıyor.
    -Öne geçersek "Sakın bu iş bitti" havasına girmeyin. 1-0'ı korumak kolay değil.

    2'yi 3'ü bulmalıyız
    -Rakipten top kapma konusunda başarılılar. 'in olmaması bizim için avantaj.
    1. 24.9.2018
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