Phillip Cocu uyardı
Fenerbahçe’nin hocası, derbi öncesi takıma son uyarılarını yaptı. Cocu “Rakibe gereksiz duran top vermeyelim. Pepe ve Vida çok tehlikeli” dedi.
-Kartal'a karşı gereksiz şekilde duran top vermemeliyiz. Pepe çok gol atıyor. Vida da iyi bir kafacı.
-Beşiktaş, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile kanatları çok etkili kullanıyor. Onları teke tek bırakmayın.
-Babel, Ljajic gibi iyi şutörleri var. Ceza yayı üzerinden şut imkanı tanımayın.
-Ara toplarda dikkatli olun. Oğuzhan da Ljajic de bu topları çok arıyor.
-Öne geçersek "Sakın bu iş bitti" havasına girmeyin. 1-0'ı korumak kolay değil.
2'yi 3'ü bulmalıyız
-Rakipten top kapma konusunda başarılılar. Medel'in olmaması bizim için avantaj.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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