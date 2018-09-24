Phillip Cocu futbolcularını derbi öncesi uyardı
Fenerbahçe’nin hocası, derbi öncesi takıma son uyarılarını yaptı. Cocu “Rakibe gereksiz duran top vermeyelim. Pepe ve Vida çok tehlikeli” dedi.
-Kartal'a karşı gereksiz şekilde duran top vermemeliyiz. Pepe çok gol atıyor. Vida da iyi bir kafacı.
-Beşiktaş, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile kanatları çok etkili kullanıyor. Onları teke tek bırakmayın.
-Babel, Ljajic gibi iyi şutörleri var. Ceza yayı üzerinden şut imkanı tanımayın.
-Ara toplarda dikkatli olun. Oğuzhan da Ljajic de bu topları çok arıyor.
-Öne geçersek "Sakın bu iş bitti" havasına girmeyin. 1-0'ı korumak kolay değil.
2'yi 3'ü bulmalıyız
-Rakipten top kapma konusunda başarılılar. Medel'in olmaması bizim için avantaj.
- 24.9.2018
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 1
Yorum
tuncay72 ilk haftadan beri yanlislarimizi gördük düzelttik düzeltecez.gec bu ucuz hikayeleri yav.sen trabzonspora 4 beden kücük gelirsin unal
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 4
Yorum
Birol Aman çok lazımdı yusuf --oynatmayın ağır çekimde oynuyo zaten
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Criscito imzadan döndü
Toplam 1
Yorum
Bingo Bongo Evet, net olarak gorunuyor ki 3 cm ofsayt. Belli ki VAR'in basina GS'lileri doldurmuslar.
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