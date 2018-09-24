Phillip Cocu: "Bizim için lige dönüş karşılaşması"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve "Bizim için lige dönüş karşılaşması" dedi.
İşte Cocu'nun açıklamaları:
"Çok zor bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Birçok tutkunun saha içerisinde olacağı bir karşılaşma oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde oynuyoruz. Onlara saha içerisinde neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir karşılaşma"
"Bu akşam oynayacağımız maç aynı zamanda perşembe günü aldığımız mağlubiyeti unutturabileceğimiz bir maç. Gerçekten büyük bir maç. Bizim için lige dönüş karşılaşması."
"Bu akşam kazanamazsak olmak istediğimiz noktadan biraz daha uzaklaşacağız"
- 24.9.2018 20:18
- Güncelleme: 24.9.2018 20:30
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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