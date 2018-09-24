İşte Cocu'nun açıklamaları:

"Çok zor bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Birçok tutkunun saha içerisinde olacağı bir karşılaşma oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde oynuyoruz. Onlara saha içerisinde neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir karşılaşma"

"Bu akşam oynayacağımız maç aynı zamanda perşembe günü aldığımız mağlubiyeti unutturabileceğimiz bir maç. Gerçekten büyük bir maç. Bizim için lige dönüş karşılaşması."

"Bu akşam kazanamazsak olmak istediğimiz noktadan biraz daha uzaklaşacağız"