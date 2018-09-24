Fenerbahçe'de sezon başında performansı beğenilmeyerek kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı. 63 dakika sahada kalan mücadeleyi Ali Koç ve Damein Comolli tribünlerden takip etti.

Ozan Tufan sarı lacivertlilerin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik listede kendine yer bulamamıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 39 kez A Milli Futbol Takımı'nın forması giymişti.





(Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan sahada 63 dakika görev aldı)