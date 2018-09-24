Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    , U21 - derbisinde sahada

    Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada

    'de kalan , Fenerbahçe - U21 maçında forma giydi.

    'de sezon başında performansı beğenilmeyerek bırakılan 23 yaşındaki futbolcu U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı. 63 dakika sahada kalan mücadeleyi ve Damein Comolli tribünlerden takip etti.

    Ozan Tufan sarı lacivertlilerin 'ye gönderdiği 28 kişilik listede kendine yer bulamamıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 39 kez A Milli Takımı'nın forması giymişti.

    Ozan Tufan
    (Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan sahada 63 dakika görev aldı)

    1. 24.9.2018 16:53
    2. Güncelleme: 24.9.2018 16:57
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