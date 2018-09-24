Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe - Beşiktaş U21 maçında forma giydi.
Fenerbahçe'de sezon başında performansı beğenilmeyerek kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan U21 karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı. 63 dakika sahada kalan mücadeleyi Ali Koç ve Damein Comolli tribünlerden takip etti.
Ozan Tufan sarı lacivertlilerin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik listede kendine yer bulamamıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 39 kez A Milli Futbol Takımı'nın forması giymişti.
(Maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan sahada 63 dakika görev aldı)
- 24.9.2018 16:53
- Güncelleme: 24.9.2018 16:57
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
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Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Toplam 6
Yorum
Adem Bilir Akhisar hocasız çıkmıştı, keşke bizde hocasız çıksaydık kesin galip gelirdik. Terim'in gazı bitince ne motoru ne kafası çalışmıyor.
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Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Toplam 6
Yorum
Yasama Tekfur'a imparator demekle imparator olmaz. Olmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. 2 gün daha az dinlenmiş takıma farklı yenildik.
Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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