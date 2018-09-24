Maçtan önce olay çıktı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Maçtan önce olay çıktı

    Maçtan önce olay çıktı

    Fenerbahçe- karşılaşmasının başlamasından hemen önce, tribünlerine hareketlenen taraftarlara, polisler engel oldu.

    Fenerbahçe- karşılaşmasının başlamasından hemen önce, tribünlerine hareketlenen taraftarlara, polisler engel oldu.

    Fenerbahçe- derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve taraftarlara engel oldu. Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.
    1. 24.9.2018 21:53
    2. Güncelleme: 24.9.2018 21:55
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